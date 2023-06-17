أوراق ملكية أرض.. ننشر تفاصيل اتهام موظفين بمحكمة زينهم بالتزوير

فتحت نيابة جنوب القاهرة الكلية تحقيقات موسعة في واقعة اتهام موظفين بنيابتي الخليفة والمقطم ومصر القديمة، بالتزوير.

وجاء في التحقيقات أن الواقعة بدأت عند طلب أحد الأشخاص أوراق ثبوت ملكية أراض بلغت مساحتها ٢٥ فدانا عليه نزاع منذ التسعينات، ليتبين عدم وجود الأوراق، وبالتحقيق مع المتهمين تبين وجود صلة بين المتهم الثاني واحد أطراف النزاع، وقررت النيابة حبس المتهمين علي ذمة التحقيقات، وعرض نسخ الأوراق المضبوطة علي الطب الشرعي لفحصها، من خلال مسئولى الفحص والتزوير وإعداد تقرير بها.

وقررت الدائرة 19 مدني برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن، تجديد حبس المتهم "جمال ف ر". أمين سر نيابة الخليفة والمقطم، والمتهم "حسن ج م"، أمين حفظ نيابة الخليفة ومصر القديمة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بالتزوير في القضية رقم 3253 لسنة 2023 إداري السيدة زينب.

