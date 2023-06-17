المفتي: لا يجوز تلويث الشوارع بمخلفات ذبح الأضاحي

شدد مفتى الجمهورية، الدكتور شوقى علام، على ضرورة الالتزام بالتعليمات الحكومية الصادرة بخصوص عدم تلويث الشوارع أثناء ذبح الأضحية، مشيرًا إلى أن القيام بالأضحية ليس معناه إيذاء الآخرين وتلويث الشوارع بالمخلفات.

وتابع مفتي الجمهورية: من لا يستطيع أن يذبح بنفسه فيجوز شرعا أن يشترى صكا من خلال مؤسسة قومية معتمدة ومعترف بها من الدولة لشراء الصكوك، بحيث تكون وكيلة عنه فى الذبح وتكون مطبقة للشروط الشرعية، فضلا عن أن طريقة الذبح فى المجازر المعتبرة داخل الدولة المصرية شرعية والذبح فيها حلال.