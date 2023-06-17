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السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

المفتي: لا يجوز تلويث الشوارع بمخلفات ذبح الأضاحي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شدد مفتى الجمهورية، الدكتور شوقى علام، على ضرورة الالتزام بالتعليمات الحكومية الصادرة بخصوص عدم تلويث الشوارع أثناء ذبح الأضحية، مشيرًا إلى أن القيام بالأضحية ليس معناه إيذاء الآخرين وتلويث الشوارع بالمخلفات. 
وتابع مفتي الجمهورية: من لا يستطيع أن يذبح بنفسه فيجوز شرعا أن يشترى صكا من خلال مؤسسة قومية معتمدة ومعترف بها من الدولة لشراء الصكوك، بحيث تكون وكيلة عنه فى الذبح وتكون مطبقة للشروط الشرعية، فضلا عن أن طريقة الذبح فى المجازر المعتبرة داخل الدولة المصرية شرعية والذبح فيها حلال.

مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام تلويث الشوارع أثناء الذبح لأضحية