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السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة؟.. الإفتاء تجيب

الأضحية
الأضحية
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أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في بقرة أو بدنة مع مراعاة ألا يقل نصيب كل واحدة منهما عن سبع الذبيحة. 
وتابعت الدار: "لا مانع شرعا لمن لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معا أن يجمع بينهما بنية واحدة في ذبيحة واحدة أو في سبع واحد من بقرة أو بدنة بشرط موافقة وقت العقيقة وقت الأضحية، وذلك تقليدًا لمن أجاز ذلك من العلماء؛ تخفيفا على من لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معا ولا يريد أن يقصر في أدائهما".

دار الإفتاء المصرية الجمع بين الأضحية والعقيقة الاضحية