هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة؟.. الإفتاء تجيب

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في بقرة أو بدنة مع مراعاة ألا يقل نصيب كل واحدة منهما عن سبع الذبيحة.

وتابعت الدار: "لا مانع شرعا لمن لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معا أن يجمع بينهما بنية واحدة في ذبيحة واحدة أو في سبع واحد من بقرة أو بدنة بشرط موافقة وقت العقيقة وقت الأضحية، وذلك تقليدًا لمن أجاز ذلك من العلماء؛ تخفيفا على من لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معا ولا يريد أن يقصر في أدائهما".