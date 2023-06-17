تعليم القاهرة: انتظام وهدوء باليوم الثالث لامتحانات الثانوية العامة للمكفوفين

تابعت زينب عبد الفتاح رئيس غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية، اليوم السبت، غرفة عمليات تعليم العاصمة لمتابعة اليوم الثالث لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ دور أول (مكفوفي ).

وجاء ذلك وفق توجيهات أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، حيث ادى طلاب الصف الثالث الثانوي اليوم (امتحان مادة اللغة العربية - ورقة أولى).

وأوضحت غرفة عمليات تعليم القاهرة منذ انعقادها برئاسة زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية ، أن الإمتحانات تمت بهدوء ونظام ، ولم تتلق الغرفة أى شكاوى .

كما تابعت التواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والتواصل الدائم لحظة بلحظة، وجاء ذلك بحضور ياسر أنسمدير عام التعليم العام والتجريبيات وأعضاء الغرفة.