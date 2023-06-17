محافظ شمال سيناء يودع حجاج قرعة الجمعيات الأهلية

ودع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم السبت، حجاج قرعة الجمعيات الأهلية قبل سفرهم إلى مدينة القاهرة للسفر جوا عبر مطار القاهرة الدولي إلى الأراضي العربية السعودية لأداء فريضة الحج لهذا العام.

وأكد المحافظ أنه تقدم للحج لهذا العام 167 شخصًا من الجمعيات الأهلية بشمال سيناء، وأسفرت القرعة العلنية التي جرت بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة مطلع أبريل الماضي، عن فوز 42 شخصًا منهم بتأشيرة حج، بجانب تخصيص تأشيرة للمشرف.

وأضاف أن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي صدقت على 4 تأشيرات إضافية للحج لصالح أبناء محافظة شمال سيناء، وتم إجراء القرعة العلنية عليهم منذ عدة أسابيع بحضور المتقدمين، وبذلك يصبح إجمالي عدد حجاج القرعة لهذا العام ٤٧ حاجًا وحاجة من مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشار شوشة إلى توفير سيارة أتوبيس لنقلهم بالمجان من مدينة العريش إلى مطار القاهرة الدولي لمواصلة طريقهم الى الأراضي الحجازية، مطالبًا الحجاج بالدعاء بالأمن والأمان لمصر بشكل عام ولسيناء بشكل خاص خلال أداء مناسك الحج للموسم الحالي.

وشدد المحافظ على قيام الحجاج باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع الإصابة بأية فيروسات أو عدوى، مع اتباع التعليمات والإرشادات خلال مناسك الحج والتنقلات والتي تضمن سلامتهم.

وقامت المحافظة بتوزيع المظلات الشمسية والوجبات الخفيفة والعصائر والمياه على الحجاج قبل مغادرتهم مدينة العريش.