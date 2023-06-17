بالصور.. إزالة 4 منازل آيلة للسقوط بقرية الشيخ والى في الوادي الجديد

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، بالاشتراك مع الوحدة المحلية لقرى المعصرة، عدد 4 منازل من الطوب اللبن وآيلة للسقوط بقرية الشيخ والى والتى تمثل خطر داهم على أمن وسلامة المواطنين قاطنى هذه المنطقة ، وذلك تحت اشراف صابر مبارز نائب ثان رئيس المركز و محمود جبالى رئيس الوحدة المحلية لقرى المعصرة

وأكد المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، في بيان له اليوم السبت، أن المركز مستمر في تنفيذ جميع قرارات الإزالة للمنازل، التي تمثل خطرًا على حياة المواطنين.

وأضاف الطماوي أنه جار حاليًا استكمال حملات النظافة العامة، التي أطلقتها المحافظة لرفع القمامة من الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى تشجير وتقليم الأشجار.

ويأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات المهندس مجدى الطماوى رئيس المركز بإزالة المنازل الآيلة للسقوط والتى تمثل خطر داهم، واستجابة لطلبات المواطنين لإزالة المنازل المتهالكة حرصا على أرواحهم وممتلكاتهم.

إزالة 4 منازل آيلة للسقوط حرصا على حياة المواطنين بقرية الشيخ والى (1)

إزالة 4 منازل آيلة للسقوط حرصا على حياة المواطنين بقرية الشيخ والى (2)

إزالة 4 منازل آيلة للسقوط حرصا على حياة المواطنين بقرية الشيخ والى (3)

إزالة 4 منازل آيلة للسقوط حرصا على حياة المواطنين بقرية الشيخ والى (4)

إزالة 4 منازل آيلة للسقوط حرصا على حياة المواطنين بقرية الشيخ والى (5)

إزالة 4 منازل آيلة للسقوط حرصا على حياة المواطنين بقرية الشيخ والى (6)

إزالة 4 منازل آيلة للسقوط حرصا على حياة المواطنين بقرية الشيخ والى (7)