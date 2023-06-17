كريم محمود عبد العزيز يحتفل بعيد ميلاده على أنغام "سطلانة"

نشر الفنان محمد أنور على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فيديو إحتفال مجموعة من نجوم الفن بعيد ميلاد الفنان كريم محمود عبد العزيز على أغنية "سطلانة".

https://www.instagram.com/reel/CtllXN_q1eo/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

وظهر فى الفيديو الفنان أحمد السعدنى، أوس أوس، على ربيع، محمد أنور، كريم محمود عبد العزيز، يتبادلون الرقص على أنغام أغنية"سطلانة" والاحتفال مع كريم محمود عبد العزيز بعيد ميلاده.

يشارك كريم محمود عبد العزيز فى الموسم السينمائى لعيد الاضحى بفيلم "بيت الروبى"، بطولة كريم عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، نور، محمد عبدالرحمن والإخراج بيتر ميمى.

يذكر أن الفنان محمد أنور يشارك فى فيلم "البعبع" المنتظر عرضه فى موسم عيد الأضحى السينمائى، بطولة أمير كرارة، ياسمين صبرى، محمد عبدالرحمن، باسم السمرة، محمد أنور، والإخراج حسين المنباوى.