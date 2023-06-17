تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 436 شاحنة و 150 سيارة حيث شملت حركة الواردات 2000 طن بضائع ، 215 شاحنة و140 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع ، 221 شاحنة و 10 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة القاهرة ومغادرة السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية1 فيما استقبل الميناء بالأمس العبارتين القاهرة وامل بينما غادرت العبارة القاهرة، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1100 طن بضائع و 150 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين سينا وايلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 3500 راكب بموانيها .