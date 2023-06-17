"كولر" يطلب من جهازه المعاون تقرير عن حرس الحدود

طلب السويسري مارسيل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الحهاز المعاون، تجهيز تقرير عن فريق حرس الحدود قبل المواجهة التي تجمع الفريقين في الدوري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع حرس الحدود في التاسعة ونصف مساء يوم الخميس المقبل ضمن مؤجلات الجولة الـ16 للدوري الممتاز.

وكان كولر سافر إلى سويسرا يوم الأحد الماضي عقب تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، حيث توجه المدير الفني إلى بلاده مباشرة من المغرب لقضاء أجازة قصيرة قبل العودة لقيادة الفريق.

ويعود “كولر” من سويسرا غدا الأحد لقيادة تدريبات الفريق استعدادا لمباريات الدوري الممتاز من أجل التتويج باللقب واستعادة درع الدوري للقلعة الحمراء.

ويحتل الاهلي المركز الثاني في جدول الدوري الممتاز برصيد 62 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر، ولكن المارد الأحمر يمتلك 4 مواجهات مؤجلة.