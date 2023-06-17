انطلاق المتلقى التوظيفي الثاني لتوفير فرص عمل بالقطاع السياحي

نظم المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسماعيلية "ايجوث"، اليوم السبت، الملتقى التوظيفي الثاني وذلك بحضور دكتور محمد عبد العزيز وكيل المعهد والدكتور علاء الدين عبد العزيز عميد المعهد والدكتورة قدرية توكل البندراي رئيس مجلس إدارة المعهد وشريف البنداري العضو المنتدب للمعهد وبمشاركة عدد من المنشآت السياحية والفندقية.

وقال الدكتور علاء الدين عبد العزيز، رئيس الملتقى وعميد المعهد العالى للسياحة والفنادق إيجوث بالإسماعيلية، إن تنظيم الملتقى هذا العام في الإسماعيلية يأتي في إطار مسؤولية المعهد المجتمعية، والعمل على توفير فرص عمل حقيقية مناسبة لشباب الخريجين من أقسام الفندقة والضيافة بالمعهد العالى للسياحة والفنادق بالإسماعيلية، والتي تحتاجها المنشآت السياحية سواء في العمل الإداري أو الإدارات والوظائف الأخرى "الأغذية والمشروبات، والضيافة، الجودة، وغيرها.

وأضاف عبد العزيز، أن الملتقى يفتح المجال أمامهم بالتعبين فى المنشآت السياحية والفندقية لكونها عمالة مدربة ومؤهلة خلال فترات الإجازات الصيفية والتدريبات العملية أثناء الدراسة، ودفع المؤهلين منهم للعمل بالقطاع السياحي والارتقاء بالخدمة المقدمة للرواد والسائحين، والتي تواكب مخططات الدولة المصرية الشاملة للتنمية المستدامة 2030، للاهتمام بالشباب ودعم المواهب والابتكارات لديهم، فضلًا عن الاهتمام والإرتقاء بالجودة السياحية في كافة قطاعات السياحة المختلفة.

وأكد عميد المعهد العالى للسياحة والفنادق إيجوث بالإسماعيلية، على إننا كمؤسسة تعليمية حريصين على بناء شراكات مع الكيانات المختلفة لتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لتنمية قدرات الطلاب وزيادة قدراتهم التنافسية وإعدادهم للحياة العملية.

وأوضح أن الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "ايجوث" وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، قد ساهمت بما لديها من إمكانات كبيرة في إنشاء ثلاثة معاهد عليا للسياحة والفنادق بالإضافة إلى معهدين فوق متوسط بالإسماعيلية والإسكندرية والأقصر.

وقامت على مدار أربعين سنة فى إمداد سوق العمل المحلى والإقليمى بعمالة متميزة من خريجى المعاهد العليا، وفوق المتوسطة.

وأشار عبد العزيز، إلى أن التعليم إستثمار ناجح، ما يتطلب سعيًا جادًا في البحث عن سبل تطوير الأداء لتعزيز مكانة المؤسسات التعليمية السياحية والفندقية، للرقي بها، موضحًا أن المحاسب شريف بندارى العضو المنتدب التنفيذى للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث " المالكة للمعاهد الخمسة، أخذ على عاتقه ضرورة البدء فورًا فى وضع خطة إستراتيجية شاملة ومتكاملة للنهوض بالمعاهد الفندقية الخمسة.

وشهدت هذه المعاهد تطورًا كبيرًا وفق أحدث النظم والبرامج العالمية فى عهده.

من جانبها أوضحت الدكتورة قدرية توكل البندارى، رئيس مجلس إدارة المعهد العالى للسياحة والفنادق بالإسماعيلية (إيجوث) أن الهدف من إقامة الملتقى هو تعريف الطلاب بنوعية المهارات والقدرات المطلوبة فى سوق العمل، وتدريب الطلاب في الفرق الدراسية المختلفة، وتأهيل الخريج ليكون مميزًا وعلى وعى بكافة المستجدات التى تواكب سوق العمل واكتساب العديد من الخبرات من خلال التواصل مع ذوى الخبرة، وتوفير فرصة لشركات ومؤسسات الأعمال السياحية المختلفة للتعرف على المعارف والمهارات والقدرات التي يقوم المعهد بتنميتها لدى الطلاب الخريجين، وتقديم فرص للتدريب بما يسهم فى رفع كفاءتهم وتوفير المهارات اللازمة لهم فى سوق العمل السياحى.

وأشادت قدرية باستجابة ومشاركة الجهات السياحية للمشاركة فى الملتقى وقيامهم بعرض المهارات والمتطلبات الأساسية للخريج، حتى يتسنى للمعهد بإعداد برامجها وتطويرها وفق متطلبات واحتياجات سوق العمل السياحي للوصول إلى جودة الخريج، مما يؤكد حرص هذه الكيانات السياحية على تقديم أفضل خدمة وذات جودة سياحية عالية بعدما أصبحت الارتقاء بجودة الخدمات السياحية مفتاح السبق بين الدول السياحية، وكذلك التأكيد على تحقيق تجربة سياحية متميزة لسائحين رواد وعملاء هذه المنشآت الفندقية والسياحية.

وأعربت رئيس مجلس إدارة المعهد العالى للسياحة والفنادق بالإسماعيلية (إيجوث) ترحيب المعهد باستضافة الخبراء للتدريب، وتقديم خبرات عملية وتدريب الطلاب ليكونوا مؤهلين عمليًا وعلميًا، ورفع كفاءة الخريج، وتنمية مهاراتهم العملية بما يضمن توفير فرص عمل مناسبة لهم.