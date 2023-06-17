خاص.. مصدر بالزمالك يكشف موعد اعتزال شيكابالا

كشف مصدر مقرب من محمود عبدالرازق شيكابالا قائد وكابتن الزمالك، أن اللاعب استقر بشكل نهائي على قرار الاعتزال وإنهاء مشواره مع الساحرة المستديرة نهاية الموسم الجاري.

وأضاف المصدر، أن شيكابالا اتخذ القرار منذ فترة ورفض الإعلان عنه على أمل أن يحصد فريقه أى لقب يتوج به مشواره مع الزمالك، ولكن جاءت نتائج الفريق مخيبة للآمال واقترب الزمالك من إنهاء الموسم دون ألقاب.

ويسعى الفتى الأسمر للمساهمة مع زملائه في حجز المركز الثاني في جدول الدوري بعدما اقترب الأهلي من الفوز بالدرع.

جدير بالذكر أن محمد عبدالشافي نجم الفريق أعلن رسميًا اعتزاله عقب نهاية الموسم مفضلا الاكتفاء بالفترة المشرفة التى مثل فيها الزمالك وكان واحدا من أفضل اللاعبين رغم كبر سنه.