قصف روسي على كييف بعد زيارة قادة أفارقة إلى بوتشا

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا عن الأوضاع في أوكرانيا، بعد زيارة بعض القادة الأفارقة لها.

وأدى الهجوم إلى إصابة ما لا يقل عن سبعة أشخاص بجروح على ما أفادت الشرطة الأوكرانية.

ودعا رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، أمس الجمعة، كلا من أوكرانيا وروسيا إلى وقف التصعيد خلال الزيارة التي تهدف إلى محاولة التوسط بين كييف وموسكو.

ويتوجه الوفد لاحقاً إلى روسيا ليلتقي الرئيس فلاديميربوتين ، اليوم السبت ،في سان بطرسبرغ في شمال غرب روسيا.

ويضم الوفد أربعة رؤساء هم إلى جانب رامافوزا، ماكي سال من السنغال وهاكايندي هيشيليما من زامبيا وغزالي عثماني من جزر القمر الذي تترأس بلاده الاتحاد الأفريقي، فضلاً عن ممثلين للكونغو وأوغندا ومصر.

باشر الوفد الأفريقي مهمته بزيارة بوتشا في ضاحية كييف، حيث يُتهم الجيش الروسي بقتل مئات المدنيين في بداية الحرب.