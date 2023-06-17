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السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

صور.. إليسا تتألق في حفل الإسكندرية

إليسا
إليسا
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أحيت النجمة إليسا حفلًا غنائيًا في مدينة الإسكندرية وسط حضور عدد كبير من الجمهور الذي توافد على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.

وحرصت إليسا خلال الحفل على توجيه الشكر لمصمم الإضاءة طارق صبري، وقدمت مجموعة من أغانيها منها "في أول الحكايات، عايشالك، هنغني كمان وكمان، من أول دقيقة" وغيرها من الأغاني.

وأحيت إليسا حفلًا مؤخرًا على مسرح بنش مارك يوم 18 من مايو الماضي، برفقة الفنان آدم، واختتمت مهرجان صيف الكويت برفقة الفنانة السورية أصالة، يوم 13 من مايو الماضي، على مسرح آرينا الكويت.

وتستعد إليسا لإحياء حفل مع الفنان اللبناني راغب علامة، يوم 30 من يونيو الجاري، في لبنان.

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