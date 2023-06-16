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السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط متهم بسرقة هاتف فتاة في القاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول منشور على موقع "فيس بوك" .. متضمناً  تعرض سيدة لسرقة هاتفها المحمول .. وتحديد وضبط مرتكب الواقعة
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور مدعوم بصورة على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" .. متضمناً تضرر أحد الأشخاص من تعرض شقيقته لسرقة هاتفها المحمول من قِبل أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية بمنطقة حلوان بالقاهرة.
بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (عامل -  مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) ، وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .. كما أرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه. 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

وزارة الداخلية سيدة هاتفها المحمول