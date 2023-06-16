نشرة الحوادث| ضبط شحنة حشيش ضخمة مع سائق فى الشروق ..العثور على لوحة أثرية بحوزة سيدة و3 أشخاص بالخليفة

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، منها ضبط 21 كيلو جرام من مخدر الحشيش بحوزة سائق فى الشروق، والعثور على لوحة أثرية بحوزة سيدة و3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الأثار داخل منزل بمنطقة الخليفة، وأمن القاهرة يكشف تفاصيل تعذيب طفلة على يد والدها بالمعادى .. وإليكم التفاصيل.
ضبط 21 كيلو جرام من مخدر الحشيش بحوزة سائق فى الشروق
https://www.albawabhnews.com/4824302
العثور على لوحة أثرية بحوزة سيدة و3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الأثار داخل منزل بمنطقة الخليفة
https://www.albawabhnews.com/4824306
أمن القاهرة يكشف تفاصيل تعذيب طفلة على يد والدها بالمعادى
https://www.albawabhnews.com/4824299
التحفظ علي كاميرات المراقبة في واقعة مقتل شاب بمشاجرة بالتبين
https://www.albawabhnews.com/4824265
مصرع عامل أسفل عجلات لودر بالطريق الإقليمى فى الشيخ زايد
https://www.albawabhnews.com/4824276
ضبط كيلو حشيش بحوزة 3 أشخاص في السلام
https://www.albawabhnews.com/4824308