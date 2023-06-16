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السبت 17 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشرة الحوادث| ضبط شحنة حشيش ضخمة مع سائق فى الشروق ..العثور على لوحة أثرية بحوزة سيدة و3 أشخاص بالخليفة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، منها ضبط 21 كيلو جرام من مخدر الحشيش بحوزة سائق فى الشروق،  والعثور على لوحة أثرية بحوزة سيدة و3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الأثار داخل منزل بمنطقة الخليفة، وأمن القاهرة يكشف تفاصيل تعذيب طفلة على يد والدها بالمعادى .. وإليكم التفاصيل.

ضبط 21 كيلو جرام من مخدر الحشيش بحوزة سائق فى الشروق


https://www.albawabhnews.com/4824302

العثور على لوحة أثرية بحوزة سيدة و3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الأثار داخل منزل بمنطقة الخليفة


https://www.albawabhnews.com/4824306


أمن القاهرة يكشف تفاصيل تعذيب طفلة على يد والدها بالمعادى


https://www.albawabhnews.com/4824299

التحفظ علي كاميرات المراقبة في واقعة مقتل شاب بمشاجرة بالتبين

https://www.albawabhnews.com/4824265


مصرع عامل أسفل عجلات لودر بالطريق الإقليمى فى الشيخ زايد
https://www.albawabhnews.com/4824276

 

ضبط كيلو حشيش بحوزة 3 أشخاص في السلام


https://www.albawabhnews.com/4824308

البو الطريق الإقليمي تعذيب طفلة مشاجرة نشرة الحوادث