نشرة الحوادث| ضبط شحنة حشيش ضخمة مع سائق فى الشروق ..العثور على لوحة أثرية بحوزة سيدة و3 أشخاص بالخليفة

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، منها ضبط 21 كيلو جرام من مخدر الحشيش بحوزة سائق فى الشروق، والعثور على لوحة أثرية بحوزة سيدة و3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الأثار داخل منزل بمنطقة الخليفة، وأمن القاهرة يكشف تفاصيل تعذيب طفلة على يد والدها بالمعادى .. وإليكم التفاصيل.

ضبط 21 كيلو جرام من مخدر الحشيش بحوزة سائق فى الشروق



https://www.albawabhnews.com/4824302

العثور على لوحة أثرية بحوزة سيدة و3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الأثار داخل منزل بمنطقة الخليفة



https://www.albawabhnews.com/4824306



أمن القاهرة يكشف تفاصيل تعذيب طفلة على يد والدها بالمعادى



https://www.albawabhnews.com/4824299

التحفظ علي كاميرات المراقبة في واقعة مقتل شاب بمشاجرة بالتبين

https://www.albawabhnews.com/4824265



مصرع عامل أسفل عجلات لودر بالطريق الإقليمى فى الشيخ زايد

https://www.albawabhnews.com/4824276

ضبط كيلو حشيش بحوزة 3 أشخاص في السلام



https://www.albawabhnews.com/4824308