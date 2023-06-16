بوتين يرحب بعودة الشركات الأجنبية التي غادرت روسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، والذي يختتم السبت، أن "الباب لم يغلق" بوجه الشركات الأجنبية التي خرجت من روسيا خلال الحرب، وفقا لـ "سكاي نيوز".

وقال بوتبن عن الشركات الأجنبية التي تريد العودة إلى روسيا: إنه إذا كانت الشركات المصنعة الأجنبية ترغب في العودة مرة أخرى والقدوم إلى سوقنا، ونسمع مثل هذه النقاشات بشكل متزايد، فنحن لا نغلق الأبواب أمام أي شخص. بالطبع، لا أحد يخشى المنافسة، وكما تعلمون، إنها محرك التقدم والتجارة. سنقوم أيضًا بخلق الظروف اللازمة لهم للعمل في روسيا.

وأضاف: أنتم تعلمون جيدًا أننا لم نطرد أي شخص من سوقنا أو اقتصادنا. على العكس، اقترحنا على (الشركات الأجنبية) مراجعة كل الجوانب الإيجابية والسلبية، والتفكير بعناية في شركائهم الروس والتبعات المحتملة لمثل هذه الخطوة.

وأشار بوتين إذا كان رواد الأعمال لدينا في البداية قلقين جدًا بشأن رحيل الشركات الغربية، فإنهم الآن يشغلون المنشآت الإنتاجية والمواقع في مراكز التسوق الشاغرة.

وقال بوتين أن الاتجاهات الإيجابية للاقتصاد الكلي تكتسب زخما وقوة. في أبريل من هذا العام، نما الناتج المحلي الإجمالي 3.3 بالمئة سنويا، وسترتفع 1 بالمئة بنهاية العام، وأنا أتفق مع آراء خبرائنا الذين يعتقدون أن النمو سيستمر بالارتفاع، في مكان ما وهذا سيسمح لبلدنا للحفاظ على مكانتها بين الاقتصادات الرائدة في العالم.

وأكد لقد حافظنا على ميزانية مسؤولة ومتوازنة في السياسة النقدية تركيبة فعالة جعلت من الممكن الوصول إلى الحد الأدنى من مستويات البطالة، وكذلك التضخم، التي هي الآن أقل في روسيا مما هي عليه في العديد من الدول الغربية.

وأضاف نشهد نجاحا في الإيرادات غير النفطية والغازية، هذا هو مؤشر مهم على أن القطاع الحقيقي لدينا هو قطاع التصنيع والتجارة والخدمات.