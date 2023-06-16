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السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة شخصين بالإسماعيلية بقصد الإتجار

المضبوطات
المضبوطات
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 تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام اليوم من ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة شخصين بالإسماعيلية بقصد الإتجار
 يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية من تحقيق النتائج التالية:-
ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة فايد)حال إستقلاله سيارة "مبلغ بسرقتها" بدائرة المركز..وبحوزته (150طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - هاتف محمول).
ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة فايد) حال تواجده بمحل سكنه ..وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيدرو وزنت 15 كيلو جرام - هاتف محمول).
وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار .
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(1,250,000 مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الحشيش شخصين بالاسماعيليه وزارة الداخلية