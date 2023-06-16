ضبط عصابة عائلية لسرقة السيارات بالإسماعيلية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من ضبط (أحد الأشخاص وزوجته "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) لتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة السيارات، وذلك حال إستقلالهما سيارة ملاكى مُبلغ بسرقتها بدائرة القسم وعُثر بحوزتهما على 10 مفاتيح مُصطنعة ماركات وأنواع مختلفة.

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما (9) وقائع سرقة سيارات بدائرة قسمى شرطة " ثان وثالث الإسماعيلية" ومن بينهم السيارة المضبوطة حيازتهما وأرشدا عن باقى السيارات المستولى عليها (عدد 8 سيارات) لدى عميلين لهما "سيئ النية - لأحدهما معلومات جنائية"، تم ضبطهما .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.