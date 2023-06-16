الإمارات والمغرب يبحثان سبل تعزيز التعاون البرلماني

بحث رئيس المجلس الاتحادي الإماراتي صقر غباش، مع رئيسي مجلسي النواب والمستشارين في المملكة المغربية رشيد الطالبي العلمي، والنعم ميارة، سبل تعزيز التعاون البرلماني بين الجانبين.

وأكد غباش - خلال اللقاء المنعقد على هامش مشاركته ووفد الشعبة البرلمانية للمجلس في المؤتمر البرلماني حول الحوار بين الأديان الذي تستضيفه مدينة مراكش المغربية - متانة العلاقات الأخوية والتاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين، وما تحظى به المملكة حكومة وشعبا من مكانة في قلوب أبناء دولة الإمارات، وذلك بفضل حرص قيادتي البلدين على توثيقها وتعزيزها في المجالات كافة.

وقال غباش - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - إن المؤتمر نجح في تحقيق أهدافه المنشودة، مؤكدا أهمية الموضوعات التي طرحت في المناقشات، على اعتبار أن تعزيز جسور التفاهم بين الأديان والثقافات ونشر قيم التسامح والتعايش، تسهم بشكل مباشر في تقوية أواصر الصداقة بين الشعوب.

وقدم صقر غباش دعوة لرئيسي مجلسي النواب والمستشارين المغربي، للمشاركة في المؤتمر البرلماني المصاحب لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر القادمين في مدينة إكسبو بدبي؛ لأهمية دور البرلمانيين في الإسهام في العمل المناخي.

كما جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن أبرزها تطوير وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية بين الجانبين، والتأكيد على أهمية تكثيف التنسيق والتشاور في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.