الحكومة الروسية تؤكد مواصلة تصدير المواد الغذائية

الجمعة 16/يونيو/2023 - 02:23 م

قالت نائبة رئيس الحكومة الروسية فيكتوريا أبرامتشينكو، إن بلادها لا ترى أي فائدة من المشاركة في صفقة الحبوب، لكنها ستستمر في أداء مهمتها الإنسانية بتصدير المواد الغذائية.

وأضافت أبرامتشينكو حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) اليوم الجمعة - "نحن نلاحظ عدم وجود أية فوائد أو مزايا لروسيا من صفقة الحبوب، ولكننا في الوقت ذاته سنواصل الوفاء بجميع التزاماتنا؛ لأن الفائض الغذائي، الذي يمكننا بيعه في الأسواق الخارجية، ضروري للغاية للشركاء في البلدان النامية، لذلك سنقوم بتنفيذ دورنا الإنساني وسنواصل توريد الإمدادات الغذائية".

وأوضحت نائبة رئيس الحكومة الروسية، أن الصفقة، كانت تتألف من قسمين الأول يتلخص في التصدير دون عوائق للمنتجات الزراعية الأوكرانية عبر موانئ أوكرانيا، وهذا القسم تم ويتم تنفيذه بالكامل، أما الجزء الثاني، المتلخص في ربط مصرف "روسسيلخوز بنك" بنظام التحويل "سويفت"، وإزالة جميع القيود المفروضة على الخدمات اللوجستية، والتأمين بالنسبة للشحنات الروسية - لم يتم تنفيذ أي من هذه الشروط.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاق الحبوب أبرم بمبادرة من أنقرة بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، ينص على سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.