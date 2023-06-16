عمدة بـ"رشيد": الدولة وفرت مستلزمات الزراعة وضبطت الأسعار‏

قال خالد شاور، عمدة سيدي عمر والكوم مركز رشيد، إن الدولة قامت بضبط ‏الأسعار للفلاحين مع توفير كل مستلزمات الإنتاج من خلال الجمعيات الزراعية ‏بأسعار ثابتة، وبالتالي تحرير السوق، مشيرا إلى أن أسعار مستلزمات الإنتاج ‏بالسوق االسودة تتعدى الضعف مقارنة بنظيرتها التي توفرها الدولة.‏

وأضاف "شاور"، خلال خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة ‏الأولى ‏والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أن ‏جودة مستلزمات الإنتاج والمبيدات الزراعية الموجودة في السوق السودة أقل من ‏نظيرتها التي توفرها الدولة في الجمعية الزراعية، مشيرا إلى أن الدولة قدمت ‏قروض تيسير بفوائد بسيطة للفلاحين من خلال بنوك التنيمة لمساعدتهم في زيادة ‏الإنتاج الزراعي فضلا عن قيامها بإسقاط الديون عن المتعثرين.‏

وتابع، أن القروض الميسرة التي قدمتها الدولة للفلاح ساعدت على تحسين جودة ‏المحاصيل الزراعية إذ يقوم الفلاح بمد المزروعات بالمواد التي تحتاجها بشكل ‏كاف، لافتا إلى أن الزراعة التعاقدية والتوجه نحو السعر العادل أحد أسباب ضبط ‏الأسعار. ‏