عمدة بـ"رشيد": الدولة وفرت مستلزمات الزراعة وضبطت الأسعار‏

قال خالد شاور، عمدة سيدي عمر والكوم مركز رشيد، إن الدولة قامت بضبط الأسعار للفلاحين مع توفير كل مستلزمات الإنتاج من خلال الجمعيات الزراعية بأسعار ثابتة، وبالتالي تحرير السوق، مشيرا إلى أن أسعار مستلزمات الإنتاج بالسوق االسودة تتعدى الضعف مقارنة بنظيرتها التي توفرها الدولة.
وأضاف "شاور"، خلال خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أن جودة مستلزمات الإنتاج والمبيدات الزراعية الموجودة في السوق السودة أقل من نظيرتها التي توفرها الدولة في الجمعية الزراعية، مشيرا إلى أن الدولة قدمت قروض تيسير بفوائد بسيطة للفلاحين من خلال بنوك التنيمة لمساعدتهم في زيادة الإنتاج الزراعي فضلا عن قيامها بإسقاط الديون عن المتعثرين.
وتابع، أن القروض الميسرة التي قدمتها الدولة للفلاح ساعدت على تحسين جودة المحاصيل الزراعية إذ يقوم الفلاح بمد المزروعات بالمواد التي تحتاجها بشكل كاف، لافتا إلى أن الزراعة التعاقدية والتوجه نحو السعر العادل أحد أسباب ضبط الأسعار.