بعد إعلان زيارته إلى مصر.. مَن هو التيك توكر الألماني نويل روبيسون؟

يستعد نجم التيك توك الألماني الشهير نويل روبيسون، إلى زيارة مصر، حيث أبدى تفاعلا واسعا من متابعيه فى مصر بعد نشر مقطع فيديو على حسابه الشخصي، والذي لاقى ترحيبا كبيرا.

وعلق نجم التيك توك نويل على مقطع فيديو، ظهر فيه وهو يرقص على إحدى أغاني المهرجانات، مصر هل مستعدة لذلك، وتفاعل عدد كبير من متابعيه مع الفيديو، حيث حصد الفيديو في أقل من يوم على أكثر من 2.5 مليون تفاعل من جميع أنحاء العالم.

يتميز النجم الألماني بقصصه الشعرية الغربية الشهيرة، والذي يعتمد عليها في بعض رقصاته التي يقدمها على حسابه الشخصي، في الفيديوهات التي يصورها من أغلب دول العالم. زار نويل عددا كبيرا من الدول ومن ضمنها دول عربية، وكانت آخر زيارة لدولة عربية له، هي المغرب وحصدت فيديوهاته التي صورها بها، على مشاهدات وتفاعل كبير من متابعيه، حيث حصد أحد الفيديوهات على أكثر من مليون مشاهدة.

ويعتبر عدد كبير من جماهيره أن هذه الفيديوهات، تعد تسويق لسياحة للبلد التي يزورها نويل، والذي يتابعه حوالي 32 مليون شخص على تيك توك، ووصل عدد المشاهدات إلى 542 مليون مشاهدة، وحسابه على انستجرام به 3.2 مليون متابع.

وزار نويل عددا من الدول حول العالم، ومن أهم زياراته هي دولة قطر أثناء مونديال كأس العالم، حيث حصد أحد الفيديوهات التي صورها على أكثر من 168.5 مليون مشاهدة أكثر من 7 ملايين تفاعل، وزار المغرب وتركيا وبريطانيا.