محافظ مطروح ونائب وزير الإسكان يبحثان الحلول العاجلة لزيادة ضخ مياه الشرب

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، مع اللجنة الموفدة من وزارة الإسكان برئاسة الدكتور سيد اسماعيل نائب وزير الإسكان، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والوفد المرافق، الحلول العاجلة لزيادة ضخ المياه للمحافظة وإنهاء معاناة عدد من المناطق من نقص كميات المياه.

وجاء ذلك بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ، وهم: النائب صالح سلطان، والنائب رزق علواني، والنائب جمال الشورى، والنائب عيسي أبو تمر، والدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس أحمد نصر رئيس جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح.

ووجه محافظ مطروح الشكر للاستجابة العاجلة من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، لطلب المحافظة للوقوف على أسباب المشكلة وسبل سرعة حلها.

كما تناول اللقاء عدد من التوجيهات والقرارات بناء على الجولة التفقدية لوفد وزارة الإسكان لعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح ومنها الإسراع فى مراجعة عمل جميع محطات التحلية والروافع والشبكات وكافة المعدات من طلمبات ومحابس ودراسة اقامة خزانات علوية في بعض المناطق، مع الوقوف على حجم الكميات الواردة واستهلاكها، ودعم شركة المياه بمطروح بمزيد من السيارات الناقلة للمياه، وتكليف استشاري لتقييم جميع مشكلات محطات التحلية بالرميلة والأعمال المطلوبة ودراسة كافة المقترحات والحلول للحفاظ على الأغشية وزيادة كميات ضخ المياه المستهدفة، وتنسيق رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بمطروح المباشر مع محطة تحلية باغوش، والتنسيق لزيادة ضخ محطة تنقية مياه العلمين لمطروح، والدفع بلجنة معاينة وأخذ عينات من مخرج محطات التحلية والشبكات وعدد من المناطق المختلفة، للوقوف على جودة المياه وعمل تقرير بها من خلال معمل مرجعى، والإسراع في إنهاء أعمال الإنشاء والتشغيل الجزئى لمحطة الرميلة ٤ مع بداية العام القادم، وزيادة الاعتماد المالى لمخطط مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والوضع في الاعتبار الطبيعة الخاصة لمطروح.

من ناحية أخرى، تقرر تحويل محطة معالجة مياه الصرف الصحى بمطروح وتوسعاتها إلى معالجة ثلاثية بدلاً من الثنائية مع الاستفادة في إعادة استغلالها في استصلاح وزراعة مساحة ٢١٤٠ فدانا على بعد 6 كيلو متر غرب المحطة، وفق خطة زمنية وترقيق أرض الغابة الشجرية لسحب مزيد من المياه، وتم الإشارة إلى أنه جارٍ إنشاء عدد من المحطات الفرعية وربطها على المحطة الرئيسية لرافع مياه الصرف الصحى ٧/ ٢، بالإضافة إلى أعمال مد شبكة الصرف الصحى بعدد من مراكز المحافظة.

محافظ مطروح ونائب وزير الإسكان يبحثان الحلول العاجلة لزيادة ضخ مياه الشرب

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