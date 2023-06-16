جرعة أنهت حياته.. دفن جثة شاب عثر عليه ميتًا داخل شقته بالعياط

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة شاب عثر عليه ميتا داخل شقته بالعياط، بعد مناظرة الجثة وإجراء الكشف الظاهري عليها وبيان سبب الوفاة، كما كلفت رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وسؤال شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث.

المخدرات قتلته

وتبين من التقرير المبدئي للكشف الظاهري لجسد الشاب المتوفي، عدم وجود إصابات ظاهرية، ويرجح أن يكون السبب في وفاته تناول كمية كبيرة من المخدرات.

وأفادت التحريات أن الشاب المتوفي مات نتيجة تناوله للمخدرات ولا شبهة جنائية وراء الحادث.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العياط من غرفة النجدة بالعثور على شاب متوفى داخل شقته، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى عمر ك ع، ولا توجد به أي إصابات ظاهرة.

وبعمل التحريات تبين أن الشاب توفي بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، ولا شبهة جنائية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.