أمريكا تعلن عن 920 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية لسوريا

أعلنت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشئون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان عزرا زيا، اليوم /الخميس/ عن 920 مليون دولار كمساعدات إنسانية أمريكية إضافية لسوريا.

وأكدت المسئولة الأمريكية -خلال انعقادة مؤتمر بروكسل السابع حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" بحسب ما نُشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية- أهمية وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى جميع أنحاء سوريا، كما حثت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على إعادة تفويض مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود إلى سوريا.

وشددت المسئولة الأممية على دعم الولايات المتحدة للحصول على تصريح لمدة 12 شهرا لجميع نقاط العبور الحدودية الثلاثة المستخدمة حاليا في سوريا، من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين المحتاجين في شمال غرب سوريا. كما أعربت زيا عن قلقها بشأن الوضع المتدهور للاجئين في المنطقة، بما في ذلك تزايد حدة الخطاب المناهض للاجئين.

ويرفع هذا الإعلان إجمالي المساعدات الإنسانية التي تقدمها الحكومة الأمريكية لسوريا والمنطقة إلى 1.1 مليار دولار خلال السنة المالية 2023، وما يقرب من 16.9 مليار دولار منذ بداية الأزمة التي استمرت لنحو 12 عاما.

جدير بالذكر أن تلك المساعدات تعد أكبر إعلان عن تمويل إنساني يأتي استجابة للأزمة السورية حتى الآن، كما يأتي على خلفية الاحتياجات الإنسانية المرتفعة التي تفاقمت بسبب الزلازل المدمرة في تركيا وسوريا التي وقعت أوائل شهر فبراير الماضي.