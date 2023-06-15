عضو بالتنسيقية يقترح إنشاء بوابة لريادة الأعمال وإعفاء مشروعاتها من الضرائب لمدة 5 سنوات





قال إبراهيم الشهير، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب النور، إنه سعيد بإدراج قضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال، كأول قضية من قضايا لجنة الشباب في الحوار الوطني، موضحا أن حلم الريادة يراود الكثير من الشباب في ظل سعيهم لإيجاد فرص عمل وحرص الدولة على تحقيق معدلات تنمية مرتفعة.

وأوضح، في كلمته خلال جلسة "دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال"، بلجنة الشباب في المحور المجتمعي بالحوار الوطني، أن هناك مجموعة من التحديات، أبرزها التحديات الإدارية، حيث تفتقر القدرة على التخطيط الجيد وصياغة وتنفيذ الاستراتيجيات، والمعوقات الاقتصادية والاجتماعية، والمعوقات الفنية والبشرية، فضلا عن معوقات أخرى.

واقترح نشر ثقافة ريادة الأعمال، من خلال المؤسسات التعليمية والمناهج والحملات الإعلامية وإعفاء مشروعات ريادة الأعمال من الضرائب لمدة خمس سنوات وإتاحة طرق تمويل إسلامية لتمويل المشروعات الريادية للشباب، وتقليل عدد الإجراءات المطلوبة لتأسيس الشركات وتبسيط إجراءات الدخول والخروج من الأسواق وقوانين العمل.

كما اقترح الشهير، إنشاء البوابة المصرية لريادة الأعمال، على أن تكون بوابة رسمية يتم من خلالها عرض الأفكار الابتكارية والتعرف على الفرص التمويلية المتاحة لها، وإنشاء مقياس المسار المهني الموحد طبقا للمراحل العمرية، يتم من خلاله التعرف على أنسب المسارات التعليمية وإلزام المؤسسات التعليمية بتقديم تقرير لأولياء الأمور عن طريق تفعيل مجالس الآباء في المدارس.

