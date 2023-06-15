بعدما افتتحها السيسي.. وكيل صحة البحيرة يتفقد مستشفى كوم حمادة التخصصي "صور"

أجرى الدكتور حمودة الجزار، وكيل مديرية الصحة بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، جولة تفقدية لمستشفي كوم حمادة التخصصي عقب افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لها أمس عبر الفيديو كونفرانس.

وتفقد وكيل المديرية، قسم الإستقبال والطوارئ، والكلى ومعظم أقسام المستشفى، مشيدًا بالمستوى المتقدم للعاملين بالطوارئ، وكافة الأقسام، كذلك أشاد بمستوى الخدمة المقدمة ونظافة المستشفى والتزام الفريق الطبي، والإنضباط الإداري، كذلك توافر الأدوية وكافة المستلزمات الطبية .

وأكد الجزار تقديم كل الدعم لكافة مستشفيات البحيرة، دون النظر لتبعيتها لمديرية الصحة أو غيرها، مضيفا “إننا جميعا فريق واحد هدفنا هو تقديم أفضل خدمة طبية لأبناء البحيرة”.

تتكون المستشفى من ١٦٥ سريرًا، ٢٠ سرير عناية مركزة، و٤٧ ماكينة غسيل كلوي، و٣١ حضانة، و٧ غرف عمليات لكافة التخصصات، وأجهزة أشعه بكافة أنواعها رنين مغناطيسي وأشعة مقطعية وأشعة عادية وجهاز ماموجرام، بتكلفة ٧٧٦,٣ مليون جنيه، وتهدف عملية الإنشاء إلى تقديم الرعاية الصحية الشاملة التي يحتاجها المواطن لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى.