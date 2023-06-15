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الجمعة 16 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مراكز تنمية القدرات الصيفية تواصل أنشطتها بإدارة القاهرة الجديدة

جانب من الأنشطة
جانب من الأنشطة
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واصلت  إدارة القاهرة الجديدة التعليمية، برعاية إيمان عبد الله مدير عام الإدارة، وتوجيهات هبة إسماعيل وكيل الإدارة، عقد الأنشطة الصيفية بجميع المدارس.
وتألق طلاب مراكز تنمية القدرات الصيفية بمدارس الشهيد البطل احمد محمود مصطفى ابو العينين للتعليم الأساسي ومدرسة الجهاد للتعليم الأساسي، حيث اقيمت أنشطة متنوعة بالمراكز الصيفية، تحت إشراف أسرة الخدمات التربوية بقيادة إيمان الليثي مدير إدارة الخدمات التربوية، ونشاط التربية الفنية بقيادة  أميمة فايز الموجه الاول، وتوجيهات متميزة من الموجهين والمشاركين بالمراكز.

وأقيم نشاط التربية الاجتماعية بقيادة وفاء ابو الحمد، حيث تم حوار مفتوح للطلاب حول سلبيات وايجابيات حول الهاتف المحمول والسوشيال ميديا.
كما انعقدت ندوة عن النظافة الشخصية بالتعاون مع توجيه التربية النفسية.

إدارة القاهرة الجديدة التربية الاجتماعية التربية النفسية السوشيال ميديا