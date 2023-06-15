موقف الزمالك من الاستغناء عن "زيزو" في الميركاتو الصيفي

كشف مصدر بنادي الزمالك، موقف النادي الخاص بالاستغناء عن نجم الفريق الأبيض أحمد مصطفى زيزو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

ونفى المصدر رحيل اللاعب للاحتراف الخارجي، مؤكدا أن زيزو من أهم العناصر الأساسية بالفريق ومن الصعب التفريط في خدماته .

كان زيزو قد تلقى عروض مؤخرا للرحيل عن الزمالك، في ظل تألقه مع الفريق الأبيض في تسجيل وصناعة الأهداف .

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي أوسوريو، تدريباته على ملعب النادي استعدادا لمباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر.

من المقرر أن يقام لقاء الزمالك وفاركو على استاد القاهرة، وذلك يوم 23 من شهر يونيو الجاري، في لقاء سيدخله الزمالك لحصد بطاقة التأهل لدور الـ8.

كان فريق الزمالك قد ودع بطولة كأس مصر في النسخة الأخيرة من دور نصف النهائي أمام فريق بيراميدز، وذلك في البطولة التي توج بها النادي الأهلي.