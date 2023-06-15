رئيس الإنجيلية وأعضاء الحوار العربي الأوروبي في ضيافة وزير الأوقاف (صور)

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، على رأس وفد من أعضاء الحوار العربي الأوروبي، في زيارة خاصة للدكتور مختار جمعة، وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، بمقر وزارة الأوقاف.

خلال كلمته أعرب رئيس الإنجيلية عن سعادته بزيارة وزارة الأوقاف وحوار أعضاء الحوار العربي الأوروبي مع الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، وقال "زكي": "أهنئ وزير الأوقاف بقرب حلول عيد الأضحى وأهنئ جميع المصريين، وتربطنا علاقة محبة وعمل وبناء مشترك مع وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور مختار جمعة، ومعالي وزير الأوقاف قيادة وطنية وصاحب مواقف ثابتة مستنيرة، وصاحب عطاء فكري يساهم في نشر قيم العيش والمشترك".

من جانبه رحب الدكتور مختار جمعة برئيس الطائفة الإنجيلية وأعضاء الحوار العربي الأوروبي، معبرًا عن سعادته بالزيارة وقال: "السلام مع النفس هو أساس سلام البشرية والعالم والمؤمن الحقيقي لا يتجاوز في حق الآخر، كما يشهد العالم تحولات دولية شديدة، والمعتقد الديني دوره الحفاظ على الحياة، وتحتاج البشرية إلى صوت العقل والحكمة وعلماء الدين لهم دور مثمر في سلام العالم".

وأضاف وزير الأوقاف: "نشكر الهيئة الإنجيلية على روحها الوطنية ومشاركاتها السنوية في مشروع صكوك أضاحي وزارة الأوقاف بمبلغ 100 ألف جنيه".

وافتتح الدكتور القس أندريه زكي، أمس، فعاليات المؤتمر الثامن للحوار العربي الأوروبي، بمشاركة سعادة السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، وسعادة السفير هاكان إمسجارد سفير السويد في مصر، بحضور عدد من قادة فكر المجتمع المصري وأعضاء مجلس النواب والشورى وقيادات إعلامية وأكاديميين، وأعضاء الحوار العربي الأوروبي من ١٧ دولة من مصر والسعودية والعراق والأردن والمغرب ولبنان وفلسطين والإمارات وتونس وألمانيا وروسيا وفرنسا اليونان والنمسا وبولندا والسويد والدنمارك.

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