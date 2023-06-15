زي النهاردة.. ميلاد المخرج اللبناني جورج نصر

يمر علينا اليوم الخميس الموافق 15 يونيو، ذكري ميلاد المخرج اللبناني الراحل جورج نصر

وولد جورج نصر في 15 يونيو 1927 في طرابلس و أتم دراسته الابتدائية والتكميلية والثانوية في مدرسة الفرير - طرابلس، وتخرّج منها ببكالوريا تجارية، ثم إتجه إلى التخصّص في الهندسة المعمارية عبر المراسلة مع معهد American school of Chicago.

وبعد سنتين (1948) قصد الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدًا ولاية شيكاجو لمتابعة دراسته في المعهد نفسه، قصد مدينة لوس أنجلوس بحثًا عن جو مشمس لمتابعة اختصاصه، وهناك، أحدثت الصدفة تحوّلاً أساسيًا في مسيرة حياته، إذ انتقل من الهندسة المعمارية إلى الإخراج السينمائي. درس أربع سنوات في جامعة University of California in Los Angelos-ACLA،

وحاز الإجازة لعام 1954 بتفوّق. أما فترة التدريب فكانت بين استوديوهات هوليوود، والاستوديوهات الفرنسية.

وفي تلك الأثناء أتيحت أمامه فرصة العمل مع فريق أنتاج للسينما والتلفزيون في الخارج، لكنّه فضّل العودة إلى الوطن الجميل (1955)، وفي باله حلم كبير: تأسيس سينما في لبنان.

وأنتج فيلمه الأول «إلى أين؟» (1956)، الذي سلّط الضوء على معاناة المهاجرين اللبنانيين إلى أميركا والبرازيل، والظروف المأسوية التي يعيشونها.

من أعماله، فيلم المطلوب رجل واحد، فيلم الغريب الصغير وفيلم إلى أين؟

وتوفي في 23 شهر يناير 2019



