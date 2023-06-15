الثانوية العامة 2023.. "التعليم" تحسم الجدل بشأن استلام نماذج أسئلة مختلفة

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إنه بشأن الاستفسارات حول نماذج أسئلة امتحانات شهادة الثانوية العامة، أوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة أنه ليس هناك أي مشكلة تتعلق باستلام الطالب نموذج أسئلة مختلف في كل امتحان، حيث أن اختلاف النماذج يتعلق فقط باختلاف ترتيب الأسئلة لا غير.

وأكد المتحدث الرسمي أن كل نموذج أسئلة مرتبط بورقة إجابة البابل شيت وورقة الإجابة الأسئلة المقالية المرفقة به، مشيرا إلى ضرورة أن يقوم الطالب بتظليل رقم النموذج الذي قام باستلامه على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، وفقا للفيديو التوضيحي الذي أعلنت عنه الوزارة والذي يتضمن كافة الإرشادات والتعليمات المتعلقة بكتابة البيانات.

وأكد المتحدث الرسمي أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أصدر توجيهات مشددة باتخاذ كافة الإجراءات لضمان انتظام سير منظومة الامتحانات وتوفير كافة سبل الراحة والتيسير للطلاب، كما وجه بالتفاعل والرد الفوري على كافة الاستفسارات المتعلقة بمنظومة الامتحانات أو أي شكاوى ترد الوزارة بشأن أية مشكلات قد تعوق انتظام سير الامتحانات.

وتهيب وزارة التربية والتعليم والفني بالسادة أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق خلف الشائعات التي تستهدف تشتيت الطلاب وأهمية استقاء المعلومات الصحيحة من المصادر الرسمية فقط.