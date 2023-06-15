روساتوم تطلق خط إنتاج طبي في مصر لعلاج مرضى الأورام بجهاز "تيانوكس"

اختتم المعرض والمؤتمر الأفريقي الثاني Africa HealthExCon لعام 2023، فعالياته، اليوم الخميس، بحضور 60 ألف مندوب ومشارك من أكثر من 90 دولة في المعرض الرئيسي في مجال الرعاية الصحية والصيدلة، حيث يقام سنويًا تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

كما شارك ممثلون عن مؤسسات شركة روساتوم المسؤول عن انشاء محطة الصبعة النووية بشكل فعال في برنامج المؤتمر والمعرض.

وأشارت إيرينا سفياتو مستشار المدير العام لشركة روساتوم، إلى أنشطة الشركة في مجال الطب النووي أن روساتوم تطرح حاليا إلى السوق 16 نوعًا من المعدات الطبية المطلوبة من تصميمها وإنتاجها الخاص، بالنسبة لمرافق ومنشآت البنية التحتية الطبية، تقدم أيضًا حلولاً شاملة بدءاً من تصميم المبنى مع مراعاة جميع متطلبات الأمن والسلامة وصولاً إلى تجهيزه بالمعدات والأجهزة المطلوبة وتدريب الكوادر الطبية.

وأضافت: السوق العالمي والروسي للمنتجات الصيدلانية المشعة يتطور بسرعة بفضل إطلاق الأدوية الجديدة المستخدمة لعلاج مرضى المرحلتين الثالثة والرابعة من أمراض الأورام، وعلى وجه الخصوص تنتج روساتوم 11 دواءً إشعاعيًا لتشخيص وعلاج أمراض الأورام وأمراض القلب والأوعية الدموية، وتقوم بتنفيذ أحد أهم مشاريع الرعاية الصحية اليوم وهو بناء أكبر مصنع في أوروبا لإنتاج الأدوية الإشعاعية في مدينة أوبنينسك ومن المتوقع بحلول عام 2025، ويصدر 21 خطاً إنتاجياً أكثر من 25 نوعًا من الأدوية الإشعاعية. وسوف يلبي المصنع، الذي تم بناؤه وفقًا لمعايير GMP، احتياجات الأطباء والمرضى في مجال الأدوية الإشعاعية ليس فقط في روسيا ولكن أيضًا في العديد من البلدان الأخرى.

وتابعت: لقد أظهر البعض اهتماماً كبيراً بجهاز "تيانوكس" العلاجي، والذي تحدث عنه أرتيوم بوروف، المستشار الطبي لإدارة المعدات الطبية المتخصصة، وطبيب التخدير والإنعاش، وطبيب حديثي الولادة، الدكتور في العلوم الطبية في "روساتوم ردس". والحديث يدور عن جهاز روسي فريد من نوعه للعلاج بأكسيد النيتريك للبالغين والأطفال، بما في ذلك الأطفال حديثي الولادة. ويتم استخدامه في أمراض الرئة وجراحة القلب وزراعة الأعضاء وحديثي الولادة وإعادة التأهيل ومجالات أخرى. إذ يقوم الجهاز بنفسه بإنتاج أكسيد النيتريك، ويقوم بإيصاله إلى المريض ويتحكم في مستوى التركيز، علماً بأن الجهاز ليس له مثيل في العالم، فهو بسيط وسهل الاستخدام وآمن تمامًا أثناء الاستخدام.

وأكملت مستشار المدير العام لشركة روساتوم: بالفعل فقد تم تقييم الجهاز من قبل المشاركين في السوق المصري للرعاية الصحية والصيدلة. وعلى هامش المعرض تم توقيع اتفاقية بين شركة "روساتوم ردس" التابعة لشركة روساتوم وشركة "ميد فارم جروب" المصرية على التعاون في الترويج للجهاز العلاجي الروسي الفريد "Tianox"، وتم الاتفاق على تطوير المزيد من التعاون العلمي والفني واستخدام أول أكسيد النيتروجين المعتمد في جهاز "تيانوكس" لدى الممارسة الطبية في جمهورية مصر العربية.