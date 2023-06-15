رئيس جامعة الأقصر يتفقد امتحانات كلية الفنون والاختبارات الإلكترونية للطلاب

أجرى الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الخميس، جولاته التفقدية لمتابعة سير أعمال الامتحانات بكلية الفنون الجميلة، كما تفقد الاختبارات الإليكترونية لطلاب الفرقة الثانية بكلية الفنون الجميلة، بأقسام "التصوير والجرافيك والنحت والديكور"، ضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023.

وخلال جولته، تفقد رئيس جامعة الأقصر، قاعات ومدرجات الامتحانات للاطمئنان من توافر كافة مقومات وسبل الراحة والرعاية للطلاب خلال فترة إجراءها، والتأكد من وجود الأساتذة لحل أي مشكلة تطرأ خلال الامتحانات.

وأكد حسين، أن الجامعة اتخذت جميع الاستعدادات لتوفير المناخ المناسب للطلاب لتأدية الامتحانات في سهولة ويسر، حيث أعدت الكلية الجداول والقاعات بما يتلاءم مع مصلحة الطلاب، مشددًا على تواجد أستاذ المادة وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب.

كما أجرى رئيس الجامعة، جولة بمركز الاختبارات الإلكترونية بكلية الحاسبات والمعلومات، واستمع رئيس الجامعة للطلاب حول سير الامتحانات، مؤكدًا أنه لم يتم رصد أية شكاوى، وأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، تُجرى بهدوء بكافة كليات الجامعة منذ انطلاقها؛ طبقًا للإجراءات التي اتخذتها إدارة الجامعة للعمل على راحة أبنائنا الطلاب.

وأثنى رئيس الجامعة، على جهود فريق العمل بمركز الاختبارات الإلكترونية، مشيدا بالتعاون والتنسيق بين إدارتي الفنون الجميلة، والحاسبات والمعلومات، ومركز المعلومات، في الإشراف على الاختبارات مشددًا على أهمية التحول الرقمي في عقد الامتحانات.

ورافق رئيس جامعة الأقصر، خلال جولته، كلاً من الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور أحمد عبدالحارث، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود النوبي آدم، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمد رمضان، مدير مركز المعلومات بالجامعة، ورؤساء الأقسام، وجمال السيد، أمين عام الجامعة.

الاختبارات الإليكترونية (1)

الاختبارات الإليكترونية (2)

الاختبارات الإليكترونية (3)

الاختبارات الإليكترونية (4)

الاختبارات الإليكترونية (5)

الاختبارات الإليكترونية (6)

الاختبارات الإليكترونية (7)

الاختبارات الإليكترونية (8)

امتحانات كلية الفنون الجميلة (1)

امتحانات كلية الفنون الجميلة (2)

امتحانات كلية الفنون الجميلة (3)

امتحانات كلية الفنون الجميلة (4)

امتحانات كلية الفنون الجميلة (5)