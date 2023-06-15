فيديو| مسن من البحيرة: «السيسي أنقذ مصر.. اللي حصل في عهده إعجاز»

قال إبراهيم حبيب مواطن من قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي زعيم أنقذ مصر، موضحًا: "عندي 68 سنة وعاصرت كل الرؤساء الذين مروا على مصر وعاصرت كل ما حدث في ثورة 25 يناير، وكنت موظفا بوزارة الري في دمنهور، وكتبت يا ناس محدش شاف مصر، لأني مكنتش شايف مصر".

وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس : "أحمد الله عز وجل على أنه منحني العمر وأقيم في قرية مصرية في جمهورية مصر العربية وأتحدى لو أن هناك قرية في العالم مثل قرية الأبعادية .. أمن وأمان وتطوير".

وتابع: "عشت في القرية المصرية منذ سنوات طويلة، الأرض كانت طينة وللأسف عشنا ما حدث في الـ30 سنة الماضية، وأقول إن ما حدث في مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي إعجاز".

وأوضح: "أقول للمصريين أرجوكم خلوا بالكم من بلدكم وخليكم يد واحدة، للأسف المصريين يتحدثون في الأكل والشرب فقط، ولكن ما حدث في الأبعادية تطور كبير، كل شوارع القرية أصبحت أفضل من ذي قبل، وهناك الجمعية الزراعية والمدارس وأتمنى أن يقدر المصريون قيمة المياه وألا يرموا مخلفاتهم في الترع".



