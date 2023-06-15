شاهد.. الجيش الإسرائيلي يقتحم نابلس ويفجر منزلا فلسطينيا

عرضت فضائية “يورونيوز” مقطع فيديو لقوات الجيش الإسرائيلي تفجر منزلًا فلسطينيًا ويقتل ناشطًا بعد اقتحام نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي ترافقها جرافة عسكرية، مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة من عدة محاور، وحاصرت منزل عائلة الأسير الفلسطيني أسامة الطويل، الذي يقول الجيش إنه شارك في قتل جندي إسرائيلي العام الماضي.

وأخلت القوات الإسرائيلية عدداً من المنازل المجاورة له، تمهيدًا لهدمه، فجر اليوم الخميس.

وإثر ذلك، دارت مواجهات عنيفة في أماكن مختلفة من مدينة نابلس، أطلق خلالها الجنود الإسرائيليين الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى مقتل شاب وإصابة آخرين، إضافة إلى 170 آخرين بحالات اختناق بالغاز السام، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وأظهرت لقطات نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فلسطينيين يرشقون قافلة من المركبات العسكرية بالحجارة وبأجسام أخرى.