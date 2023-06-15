صواريخ روسية تصيب منشآت مدنية وسط أوكرانيا

هاجم الجيش الروسي، اليوم الخميس، عدة مناطق أوكرانية في مدن أوديسا وكريفي، حيث استهدفت الصواريخ الروسية منشأتين صناعيتين في الساعات الأولى من صباح اليوم.

يأتي ذلك في ظل سعي متواصل من الجيش الروسي لبسط سيطرته على مزيد من الأراضي الأوكرانية، في إطار العملية العسكرية الشاملة التي بدأتها روسيا على أوكرانيا في شهر فبراير من العام الماضي.

ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن أولكسندر فيلكول، رئيس بلدية كريفي، أن الصواريخ الروسية استهدفت البنى التحتية في المدينة، فضلًا عن وقوع هجمات أخرى في مدينة أوديسا بالطائرات المسيرة، حيث تمكنت أوكرانيا من إسقاط 9 طائرات درون روسية فوق القرم.

وأضاف فيلكول أن الضربات الروسية تسببت في وقوع عدد من الوفيات والإصابات بين المدنيين، حيث أصيب شخص، وتضررت سيارات للمدنيين، جراء الدمار الكبير الذي خلفته الضربات الروسية سواء بالصواريخ أو الطائرات المسيرة.