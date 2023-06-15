صحيفة كويتية تبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال لقائه أهالي الأبعادية بالبحيرة

أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية، الصادرة صباح اليوم الخميس، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه أهالى قرية "الأبعادية" بمحافظة البحيرة، أمس، على هامش افتتاح عدد من المشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة.

وذكرت الصحيفة الكويتية- تحت عنوان "نستطيع معا أن نتغلب على جميع التحديات"- أن الرئيس السيسي أكد أن ما تم إنجازه في مصر على مدى السنوات الثماني الماضية، وحجم العمل الذي تم كان بفضل المصريين شبابا وشابات وكبار السن.

وأضافت أن الرئيس السيسي قال إن التحديات الموجودة في مصر كثيرة، وأنه عندما بدأنا تنفيذ مبادرة (حياة كريمة) كانت التكلفة التقديرية تتراوح ما بين 200 و250 مليار جنيه، ووصلت الآن إلى 350 مليارا في المرحلة الأولى، وباستكمال تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من (حياة كريمة) ستصل التكلفة إلى أكثر من تريليون جنيه.