عامل يقتل زوجته بسبب خلافات اسرية بينهما بمنطقة الأزبكية

شهدت منطقة الأزبكية واقعة بشعة عندما أقدم عامل على قتل زوجته بسبب خلافات اسرية بينهما وتم القبض عليه.

بلاغ بمقتل سيدة تلقت أجهزة الأمن بـ مديرية أمن القاهرة، بلاغا شرطة النجدة مفاده وجود جثة داخل شقة بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة سيدة مقتولة بطعنات، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها بسبب خلافات اسرية حيث نشبت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بطعن القتيلة، بإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على القاتل، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.