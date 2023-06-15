هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الخميس

تراجعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في مستهل تعاملات، اليوم الخميس، وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.5 % ليصل إلى 17,783.47 نقطة.

كما تراجع مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 0.09 % ليصل إلى مستوى 3,500.28 نقطة ، وكذلك مؤشر "EWI-EGX100" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 5,195.6 نقطة.

وانخفض أيضا مؤشر EGX50 بنسبة 0.33 %، ليصل إلى مستوى 3,264.76 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 capped بنسبة 0.48 % ليصل إلى مستوى 21,455.16 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.45 %، وصولا إلى 7,446.99 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 0.57%، وصولا إلى مستوى 2,938.07 نقطة.