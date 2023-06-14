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الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس المتهم بإشعال النيران في نجل عمه بالمطرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، حبس شاب 15 يومًا علي ذمة التحقيقات بتهمة أشعال النيران فى نجل عمه بالبنزين بسبب خلافات عائلية بمنطقة المطرية.


تلقى قسم  شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بقيام شخص بإضرام النيران بنجل عمه بسبب خلافات عائلية بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تم التقابل مع المجنى عليه (موظف - مقيم بمحل البلاغ "مصاب بحروق بالذراع الأيسر")، وبسؤاله إتهم نجل عمه (عامل - مقيم بذات العنوان) بإحداث إصابته بسبب خلافات عائلية بينهما.
 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام زجاجة بداخلها "بنزين" وإشعالها وإلقائها على المجنى عليه محدثًا إصابته المشار إليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

15 يوما إضرام النيران بمحكمة جنح المطرية حبس المتهم