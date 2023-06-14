مدرب البلدية: سعيد بصعود الفريق للممتاز بعد غياب 15 عامًا

أعرب أحمد عبد الرؤوف المدير الفنى لفريق بلدية المحلة عن سعادته الكبيرة بعد نجاحه في قيادة فريقه لتحقيق انتصار كبير على حساب فريق دكرنس أحد الفرق المنافسة على صدارة مجموعة بحري ضمن فرق القسم الثاني .

وقال عبدالرؤوف خلال تصريحات اعلامية أنه حذر لاعبيه من التراخي وطالب الجميع بالتركيز والضغط طوال شوطى اللقاء لتحقيق الفوز وتأكيد الصدارة والعودة من جديد لدورى الاضواء والشهرة .

ونجح فريق البلدية في حجز بطاقة الصعود إلى الدوري الممتاز بعد غياب 15 عام وحصد فريق البلدية 58 نقطة عقب الفوز الكاسح على مضيفه فريق دكرنس برباعية بيضاء سجلهم هداف الفريق وحيد محسن ، هدفين وعبد الرحمن جمال وإسلام سمير فى الدقائق 17 و24 و 45 و51 فى اللقاء الذى أقيم على ملعب حمدينو عبد الجليل بمدينة دكرنس حيث أنتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف بثلاثة أهداف نظيفة .

بلدية المحلة قدم عرض رائع خاصة فى الشوط الأول الذى حسمه لصالحه بفضل الهداف وحيد محسن من صناعة عبده سمانة بعدها ينجح عبده سمانة فى تسجيل الهدف الثانى ويختتم اسلام سمير أهداف الشوط الأول .

واشار عبد الرؤوف الى ان الفريق.، رفع رصيده إلى النقطة 58 ضمن بها الصعود بصرف النظر عن نتيجة ملاحقه طنطا الذى تعادل مع المنصورة بهدف لكل فريق

مثل بلدية المحلة محمد حسين لحراسة المرمى وامامه احمد حسن ومحمد عبد الرازق ومحمد رجب الصافي والسيد عوض الشهير بمحشي وإسلام مرزوق وعبد الرحمن اللاهوني وإسلام سمير وعبد الرحمن جمال الشهير بسمانة وحسام حسن وفى الهجوم وحيد محسن ومعهم إبراهيم صلاح ومحمود عبد الحكيم، وعبد الرحمن عماد وسليمان خالد اللذين شاركا في الشوط الثاني