المنصورة يتقدم على طنطا بهدف في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة طنطا والمنصورة، بتقدم الأخير بهدف نظيف، في المباراة التي تجمعهما على استاد طنطا الرياضي، في إطار مباريات الجولة 30 والأخيرة من عمر مسابقة الدوري الدرجة الثانية المصري المجموعة الثالثة "مجموعة بحري".

وتبخرت أحلام طنطا بالصعود للدوري الممتاز بعد هدف المنصورة، بالإضافة إلى انتهاء الشوط الأول من مباراة بلدية المحلة ودكرنس بفوز الأول بثلاثية نظيفة، وهذا يعني صعود البلدية لدوري الأضواء الموسم المقبل.

ويسعى لاعبو طنطا إلى حسم الفوز في مباراة المنصورة اليوم، من أجل مواصلة السعي نحو حلم الصعود والعودة إلى دوري الأضواء والشهرة مرة أخرى، بعد عدة مواسم كارثية للنادي الأعرق بمحافظة الغربية.

على الجانب الآخر، يدخل المنصورة مباراة اليوم خالي الوفاض، بعد تأكد هبوطه رسميًا لدوري الدرجة الثالثة لوقوعه بالمركز الثامن بجدول ترتيب مجموعة بحري.