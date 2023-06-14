فيتوريا يجتمع بلاعبي الفراعنة قبل مباراة غينيا

حرص البرتغالي روي فيتوريا ، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، على الاجتماع بلاعبي الفريق فى فندق الإقامة وقبل التوجه الى ملعب المباراة لمواجهة منتخب غينيا خلال ساعات، ضمن المباراة الخاصة بالجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وشدد فيتوريا على تنفيذ الجمل التي درسها اللاعبون خلال أيام المعسكر الماضية لتثبيتها في المرحلة المقبلة وتحقيق الفوز التأهل لأمم إفريقيا.

أكد المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أن منتخب مصر جاهز لمباراة اليوم أمام غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية.