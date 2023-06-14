المصرف المتحد يحصد جائزتي أفضل تمويل للقروض المشتركة خلال 2022

حصل المصرف المتحد على جائزتي أفضل أداء تمويلى فى القروض المشتركة الممنوحة للمشروعات الاستراتيجية التنموية المعنية بالأنشطة التمويلية الغذائية والزراعية والاسمدة، بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وروسيا وتركيا من مؤسسة EMEA Finance العالمية، وذلك فى حفل كبير أقيم بالعاصمة البريطانية لندن.

جاءت جائزتي المصرف المتحد كأفضل أداء للتمويلات المشتركة, بعد دراسة مستفيضة من مؤسسة EMEA المالية الدولية, لطبيعة التمويل الممنوح من جميع النواحى المالية والاقتصادية والتجارية. كذلك تاثيرة المباشر والغير مباشر على البيئة والمناخ. فضلا عن تطبيق كامل للمعايير الفنية العالمية.

تسلمت الجائزتين نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال وعضو مجلس الادارة التنفيذي والبير نيسان – رئيس تمويل القروض المشتركة بالمصرف المتحد، بحضور نخبة من ممثلي البنوك العالمية والبنوك العاملة بمنطقة افريقيا والشرق الأوسط وكبار البنوك المصرية. فضلا عن ممثلي وسائل الاعلام العالمية.

فى هذا السياق تقول نيفين كشميرى، إن جائزتي مؤسسة EMEA Finance العالمية, جاءت نتيجة جهود مكثفة من فريق عمل قطاع القروض المشتركة للمشتركة في تمويل المشروعات التنموية الكبرى ذات الأهمية الاقتصادية للدولة والمواطن، والتى تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة لمصر وفقا لخطة الدولة المصرية 2030.

وأكدت كشميري أن المصرف المتحد دائما ما يضع نصب اعينه المنافسة المحلية والعالمية، لذلك استندت السياسية التمويلة للمصرف المتحد علي 3 معايير أساسية هي:

المعيار الأول: الأولوية في المشاركة التمويلية للمشروعات التنموية ذات الجدوي الاقتصادية والاجتماعية.

المعيار الثاني: التنويع في الحزم التمويلية لتناسب جميع انواع المشروعات سواء القطاع الخاص والقطاع العام وكذلك مشروعات البنية التحتية.

المعيار الثالث: احترافية فريق العمل وسرعة الاداء لتلبية احتياجات العملاء المختلفة.

