شاهد.. أسرة قاتل نيرة أشرف تصل المشرحة لاستلام جثمانه بعد تنفيذ حكم الإعدام

وصل محمد عمارة خال الطالب المدان محمد عادل، قاتل زميلته نيرة أشرف طالبة المنصورة، إلي مستشفي المنصورة الدولي لاستلام جثمان نجل شقيقته والذى نفذ بحقه حكم الإعدام فجر اليوم الأربعاء، بسجن جمصه، استعدادا لنقله إلى مدينة المحله الكبرى لدفنه بمقابر أسرته.

كانت مشرحة مستشفى المنصورة الدولى فى محافظة الدقهلية قد استقبلت صباح اليوم الأربعاء جثمان المدان محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف فى ٢٠ ويونيو من العام الماضى ذبحا وطعنا أمام بوابة توشكى التابعة لجامعة المنصورة والصادر بحقه حكم بالإعدام عقب قيام جهات التحقيق المختصة بتنفيذ حكم الإعدام وأخطرت أسرته لاستلام جثمانه وسط حراسات أمنية مشددة.

كانت محكمة النقض قضت يوم 9 فبراير الماضي، برفض الطعن المقدم من المتهم محمد عادل في قضية نيرة أشرف وتأييد حكم الإعدام الصادر بحقه من محكمة الجنايات، في القضية رقم 11409 لسنه 2022 قسم أول المنصورة والمقيدة برقم 1191 لسنة 2022 جنايات المنصورة.

كما كانت محكمة القضاء الإداري بالقاهره قد قضت اول أمس بعدم الاختصاص فى نظر دعوى وقف إعدام المدان محمد عادل والتى كانت قد تقدم بها المحامي خالد البري عن أسرة المدان والتى أكد فى مذكرته أنه بشأن قضية نيرة أشرف، بأنه في يوم 20 سبتمبر2022 بدائرة قسم أول المنصورة، المتهم قتل المجني عليها نيرة أشرف عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيّت النية وعقد العزم على قتلها انتقامًا منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك حيث وضع مخططا لقتلها حدد فيه ميقات أدائها امتحانات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة موعدا لارتكاب جريمته ليقينه من وجودها لأدائها وعين يومئذ الحافلة التي نقلتها وركبها معها مخفيا سكينا بين طيات ملابسه وتتبعها حتى ما ان وصلت أمام الجامعة باعتها من ورائها بعده طعنات سقطت ارضا على اثرها فوالى التعدي بالطعنات ونحر عنقها.