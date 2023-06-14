بمشاركة 33 لاعبا ولاعبة.. 5 دول تشارك في بطولة أفريقيا للبوتشا بمصر

تنطلق بطولة أفريقيا للبوتشا، التي تنظمها مصر في الفترة من2_8 يوليو، تحت رعاية الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم.

وتأكد مشاركة 5 دول في بطولة أفريقيا للبوتشا، على رأسها مصر المستضيف و المغرب تونس، جنوب أفريقيا، الكاميرون، بإجمالي 33 لاعبا ولاعبة.

ويشارك منتخب مصر بـ10 لاعبين، بينما يشارك جنوب أفريقيا والمغرب بـ 7 لاعبين، وتونس 6 لاعبين ، والكاميرون بـ3 لاعبين.



يذكر أن مصر نجحت في إستضافة بطولة إفريقيا للبوتشا، المقرر اقامتها في الفترة من 2_8 يوليو بصالة حسن مصطفى، بعد جهود الاتحاد الرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم.

وتعد هذه البطولة مؤهله إلي اولمبياد باريس 2024 لمنافسات الزوجي والفرق وهي تقام تحت رعاية الاتحاد الدولي للبوتشا.