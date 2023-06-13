"ويلفريد زاها" يحسم موقفه من عرض النصر السعودي

حسم الدولي الإيفواري ويلفريد زاها نجم فريق كريستال بالاس، اليوم الثلاثاء، موقفه من العرض المقدم من نادي النصر السعودي.

وقدم نادي النصر عرضا مغريا لضم زاها إلى صفوفه ليجاور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في خط الهجوم، مقابل 45 مليون جنيه إسترليني سنويا.

وأكدت تقارير صحفية إنجليزية أن زاها يميل إلى رفض العرض المطروح عليه من قبل نادي النصر، مشيرة إلى أن زاها يفضل الانضمام إلى باريس سان جيرمان بعد نهاية عقده.

وينتهي عقد زاها مع كريستال بالاس في 30 يونيو الجاري، ويجذب المهاجم الإيفواري اهتمام نادي أتلتيكو مدريد بقيادة المدرب دييجو سيميوني، حيث يمثل الفريق الإسباني خيارا جادا للاعب نظرا لتأهله إلى دوري الأبطال الموسم المقبل.