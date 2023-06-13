النني يزور قطاع الناشئين في الأهلي

زار محمد النني لاعب وسط أرسنال الإنجليزي ومنتخب مصر، اليوم الثلاثاء، مقر النادي الأهلي بمدينة نصر.

وتواجد النني في قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، حيث تربطه علاقة قوية مع بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين بالأهلي الذي تولى المسؤولية مؤخرا.

ونشر أحمد ناجي المشرف على حراس المرمى الناشئين في الأهلي، صورة تجمعه بالنني إلى جانب بدر رجب وعلق عليها قائلا: نورتنا يا نني يا عالمي.

يذكر أن نجم وسط أرسنال لعب تحت قيادة بدر رجب في فترة الناشئين بالأهلي قبل رحيله إلى المقاولون العرب ومنه إلى الدوري السويسري والإنجليزي.

ولم يحالف الحظ محمد النني للمشاركة مع أرسنال أغلب فترات الموسم الماضي 2023/2022، بسبب الإصابات المتتالية التي تعرض لها، ولعب فقط 8 مباريات وسجل هدفًا واحدًا، وخضع لعملية جراحية أبعدته عن المشاركة مع فريقه حتى نهاية الموسم الجاري.

