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الأربعاء 14 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جوندوجان يوافق على الانتقال للدوري السعودي

إلكاي جوندوجان
إلكاي جوندوجان
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وافق الدولي الألماني إلكاي جوندوجان نجم فريق مانشستر سيتي، على الانتقال إلى الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد رودي جيالتي، الصحفي الإيطالي المتخصص في انتقالات اللاعبين، إلى أن عقد جوندوجان ينتهى في 30 يونيو الجاري وأنه رفض تجديد عقده مع الفريق السماوي.

وأضاف جيالتي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إلى أن جوندوجان أذن لوكيله ببدء التفاوض مع وزير الرياضة السعودي للاطلاع على عروض الأندية السعودية.

ويحظى الدولي الألماني باهتمام نادي الهلال السعودي إلى جانب برشلونة الإسباني الذي يعمل على التعاقد مع اللاعب مجانا لتعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس.

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